Тигипко снял одного из своих кандидатов в пользу ПР

Кандидат на должность городского председателя Кировограда от «Сильной Украины» Виктор АНДРЕЕВ решил отказаться от участия в выборах в пользу кандидата от Партии регионов Александра САИНСУСА.

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию на пресс-конференции сегодня озвучил председатель бюро областной организации «Сильной Украины» Николай МОСКАЛЕНКО.

По его словам, данное решение принято В.АНДРЕЕВЫМ не единолично, а было согласовано с бюро партии и лидером «Сильной Украины» Сергеем ТИГИПКО.

«Партия регионов для нас – оптимальные партнеры. Достаточно много программных положений наших партий совпадают, а это позволит усилить работу единой команды», - заметил Н.МОСКАЛЕНКО.

В то же время, он подчеркнул, что снятие кандидатуры на должность городского председателя в пользу Партии регионов не означает объединения на уровне партийных организаций, и призвал избирателей с пониманием отнестись к решению «Сильной Украины».

В.АНДРЕЕВ также выразил готовность в случае победы на выборах А.САИНСУСА отвечать за работу жилищно-коммунального хозяйства города.