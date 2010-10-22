Тимошенко думает, что регионалы поняли, как далеки они от народа
Люди уже не хотят продавать голоса?
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что партия власти применяет технологии для фальсификации результатов выборов, поскольку осознает потерю среди избирателей доверия и поддержки.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Сумах.
"Все, что делает сегодня команда ЯНУКОВИЧА на выборах, говорит только об одном - они поняли, что поддержки народа у них нет. Если бы их политика была настолько уверенной и настолько честной, как они это обещали во время президентских выборов, им не была бы нужна вся эта машина фальсификаций, машина репрессивного давления, машина страха. Все это было бы не нужно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, сейчас фактически во всех учебных заведениях провластные ректоры вынуждают преподавателей раздавать студентам агитматериалы за Партию регионов.
"Это по всей стране. По всей стране - не выборы, а просто стихийное бедствие. Против мэров, которые идут от оппозиционных партий, возбуждают уголовные дела, бросают в тюрьмы, снимают судами и территориальными избирательными комиссиями с гонки. Так же обращаются с мажоритарными кандидатами. Как только они видят, что у таких кандидатов есть шанс выиграть, мгновенно этот человек зачищается Службой безопасности Украины, прокуратурой, налоговой администрацией", - сообщила она.
Лидер партии "Батькивщина" считает, что партия власти не только на законодательном уровне закрепила технологии для фальсификаций, но и применяет обычные финансовые пирамиды для купли голосов избирателей. "По всей стране у них карманные комиссии, у них печати... Даже создают пирамиды, с помощью которых пытаются, по сути, с помощью сетевого маркетинга купить людей. Что такое сегодня продать свой голос? Это себя продать, больше никого. Причем на десятки лет", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.