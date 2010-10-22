Янукович не понял, хотели ли ему что-то сказать взрывами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что организаторы сегодняшних взрывов возле зданий прокуратуры, милиции и суда в Кировограде будут привлечены к ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал вопрос журналистов о возможности взаимосвязи взрывов с приездом Президента в город.

«Я никогда ничего не предполагаю. Если кто-то что-то хотел мне сказать, я готов его услышать. Но если в таком виде хотели сказать, они будут отвечать. Сегодня правоохранительные органы работают, ищут тех, кто это готовил. Это такой случай, на который мы всегда дадим ответ», - подчеркнул В. ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, ночью в Кировограде произошли взрывы возле зданий прокуратуры, милиции и суда.

По данным Департамента связей с общественностью МВД Украины, взрыв на лестнице областной прокуратуры прогремел около 3 часов ночи. С места происшествия изъяты фрагменты артиллерийского снаряда, осколочные части часов, пальчиковая батарея. Здание областной прокуратуры осталось невредимым, пострадавших от взрыва нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В это же время прогремели еще два взрыва: возле Кировского отдела милиции Кировоградского горотдела УМВД в области и возле Кировского районного суда. Никто из граждан не пострадал, здание суда не повреждено, в отделе милиции разбиты стекла в двух окнах. По фактам срабатывания взрывных устройств продолжается проверка.