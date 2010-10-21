Яценюк требует от Азарова прекратить дотировать российский Газпром

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует от правительства Украины или немедленно пересмотреть контракт с Россией о снабжении газа, или денонсировать соглашение о продлении на 25 лет базирования в Крыму Черноморского флота РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Севастополь - один из важнейших городов Украины, и напомнил, что жестко выступал и выступает против харьковских соглашений. Он отметил, что был немного удивлен позицией председателя Севастопольской госадминистрации Валерия САРАТОВА, который недавно заявил, что Севастополь не получил от харьковских соглашений того, чего ожидал. «Я с этим категорически не согласен и считаю, что Севастополь получил от харьковских соглашений сполна. Севастополь получил повышение цен на газ для населения, повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора, 11 миллионов задолженности по зарплате на предприятиях Черноморского флота и предприятие-банкрот - управление капитального строительства ЧФ. И последнее - Севастополь получил отсутствие перспектив развития города», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он выступает категорически против торговли национальными интересами Украины в обмен на призрачные скидки на газ. Он подчеркнул, что украинская сторона не изменила условия газового контракта с Россией, в настоящем контракте осталась прописанная еще правительством Юлии ТИМОШЕНКО привязка формирования цены на газ к цене на нефть. А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что произойдет рост цены на газ, поскольку цены на нефть выросли. По его словам, “цены на газ повысятся на 10% уже в ближайшем квартале».

В связи с этим А.ЯЦЕНЮК заявил, что правительство Украины должно немедленно поставить вопрос перед российскими партнерами о пересмотре газового контакта. «Украина не в состоянии дотировать российский «Газпром». По его словам, “в прошлом году благодаря стараниям прошлого правительства Украина переплатила «Газпрому» и в цене на газ, и в заниженном тарифе на транзит около 2 миллиардов долларов, их вытянули из карманов украинцев».

Лидер «Фронту Змін» требует, чтобы цена на газ для Украины была рыночной, а не братской, «которая на 50 долларов выше цены для некоторых европейских стран». «В прошлом году мы оказали помощь российскому «Газпрому» за счет кредитов МВФ, в этом году нужно немедленно поставить вопрос о реальном пересмотре газовой формулы», - подчеркнул он.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, если этого не делать, то нынешняя власть и правительство должны признаться, что, подписывая харьковские соглашения, “они солгали, и Украина не получила никакого уменьшения цены на газ”. «Поэтому следует денонсировать соглашение о продлении пребывания Черноморского флота на 25-летний срок», - просуммировал он.