Партия Балоги назвала компанию, которая сделает для них экзит-пол

По заказу партии “Единый Центр” компания GFK Ukraine 31 октября, в день выборов в местные органы власти, проведет опрос избирателей на выходе из избирательных участков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров “Единого Центра” Игорь ПОПОВ.

По его словам, партия обратилась к этой исследовательской структуре из-за большого риска подтасовки результатов голосования. “Ведь именно избирательные участки являются одним из мест, где могут происходить нарушения при подсчете голосов”, – сказал И.ПОПОВ. Он заявил, что на сегодня участковые избирательные комиссии во многих регионах страны сформированы таким образом, что это не позволяет обеспечивать взаимный контроль представителями различных политических партий. Также, как отметил один из лидеров партии, вероятность фальсификации растет из-за отсутствия достаточного количества международных наблюдателей, чья работа всегда уменьшала масштаб злоупотреблений на выборах.

«Хотя заказчиком экзит-пола выступает “Единый Центр”, партия делает этот опрос для защиты результатов всех политических партий и кандидатов, для содействия честным выборам в Украине. Результаты будут открытыми для общественности сразу после закрытия избирательных участков», – заявил И.ПОПОВ.

Заместитель директора GFK Ukraine Глеб ВЫШЛИНСКИЙ на пресс-конференции рассказал, что в пределах экзит-пола компания будет проводить опрос на 580 избирательных участках во всех областях Украины, где будут проходить выборы в областные советы. Отдельно будут изучаться итоги голосования за кандидатов на должности городских председателей Донецка, Харькова, Ужгорода, Луцка, Черновцов и Хмельницкого. Всего будет проведено не менее 29 тысяч интервью. Результаты для выбранной группы приоритетных областей и указанных городов будут опираться не менее, чем на 1200 интервью. К проекту привлекаются почти 1100 интервьюеров GFK Ukraine. Он добавил, что респонденты будут вбрасывать анкеты с результатами своего голосования в специальные урны, что будет гарантировать анонимность их ответов.