Янукович планирует встретиться с оппозицией: хочу их послушать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей областей обеспечить одинаковые условия для всех участников выборов в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями областных государственных администраций в Администрации Президента.

«Вы должны создать равные условия для всех участников избирательного процесса. Это мое требование», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что власть не должна вмешиваться в избирательный процесс, а должна лишь помогать всем без исключения политическим силам. В.ЯНУКОВИЧ заметил, что понимает, что сегодня много проблем в регионах связаны с политической борьбой, но он не хотел бы все списывать на эту борьбу. «Есть случаи, когда представители власти вмешиваются в избирательный процесс», - сказал Президент, заметив, что это недопустимо. Он призвал губернаторов не только обеспечивать всех участников выборов помещением и другим необходимым, но и способствовать всем без исключения в проведении кампаний. «Мы знаем, что политики в канун выборов начинают включать возможные и невозможные скорости, чтобы набрать рейтинг, и вы должны создать им условия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению главы государства, руководители областей также должны заботиться о том, чтобы избиратели пришли на избирательные участки в день голосования.

Он также заметил, что уже встречался с представителями разных политических сил и на будущей неделе планирует провести подобные встречи, как с представляющими большинство в парламенте, так и меньшинство. «Я хочу их послушать», - сказал Президент.

Он призывал губернаторов провести аналогичные встречи с политическими силами в регионах. «Соберите у себя представителей всех политических партий вместе или индивидуально, пообщайтесь и снимите все вопросы, если они есть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он предупредил, что не должно быть ни одного случая, когда председатель областной или районной администрации отказал участникам выборов в решении того или другого вопроса.

Глава государства отметил, что выборы должны пройти честно, демократично, свободно и для этого должны быть созданы все условия.

Обращаясь к губернаторам, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что у каждого на столе должен лежать закон о местных выборах. «Чтобы вы четко ориентировались и шли четко в русле закона», - сказал Президент.

«Там, где будут нарушения или злоупотребления, я мгновенно отреагирую», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что выборы 31 октября являются экзаменом для власти: «это будет, как говорят, экзамен для власти, который мы должны успешно пройти».