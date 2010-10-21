Регионалы собираются вокруг трибуны и президиума ВР

Народные депутаты от Партии регионов собираются возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы предотвратить блокироване работы парламента оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там около 10 регионалов.

Между тем в сессионном зале ВР почти в полном составе отсутствуют фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.