Регионалы собираются вокруг трибуны и президиума ВР

10:38, 21 октября 2010
Политика
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БЮТ и НУ-НС в зале отсутствуют

Народные депутаты от Партии регионов собираются возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы предотвратить блокироване работы парламента оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там около 10 регионалов.

Между тем в сессионном зале ВР почти в полном составе отсутствуют фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

 

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