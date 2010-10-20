«Молодая команда» Черновецкого оставила в наследство $750 млн долгов

Сегодня столичная власть должна решать долговые вопросы, которые достались ей в наследство от предыдущей команды. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

Лишь обслуживание долгов в части $750 млн. требует больших бюджетных ресурсов. Так, больше 700 млн. грн будет потрачено в этом году, в 2011 обязательства столицы будут составлять по внешнему долгу $200 млн., по внутреннему - 1,2 млрд. грн.

Как отмечает замглавы городской администрации, сегодня политика КГГА – привлекать кредиты лишь под проекты развития или для оптимизации существующих обязательств. Такие, как строительство новых линий метро, модернизация ЖКГ. «Брать деньги, которые будут направлены на проекты, которые окупятся, - нормальная мировая практика. Главное - это делать профессионально. Сейчас мы подбираем юридическую компанию и финансовых консультантов, которые помогут нам эффективно работать с внешними ссудами», - заявил КРАМАРЕНКО.

Чиновник рассказал, что недавно Киевсовет разрешил столичному метрополитену взять новый кредит на 125 миллионов гривен сроком на один год. Киевский метрополитен получил разрешение от депутатов на передачу в залог имущества, в частности, речь идет о 165 вагонах подвижного состава. Фактически – это не новый долг, а реструктуризация старого — необходимость принятия этого решения связана с потребностью реструктуризации долга метрополитена по кредитному соглашению с “Альфа-банком” под 39% годовых. Эта процентная ставка не является рыночной – она была значительно завышена теми, кто в начале 2009 -го года брал этот кредит, и теперь перед властью стоит задание максимально снизить выплаты по процентам. С этой целью будет проведен конкурс на максимально низкую ставку. По решению Киевсовета, эта ставка должна быть не больше 25%.

Также планируется привлечение кредитов на выгодных условиях для модернизации ЖКХ – это даст возможность даже снизить тарифы на 10–15%.

КРАМАРЕНКО напомнил, что Украиной ратифицировано соглашение со Всемирным банком, которое дает возможность под 6% брать кредит на реконструкцию водоканалов, и город сможет в следующем году взять кредит до $ 200 млн., на 20 лет с отсрочкой на 5 лет выплаты по телу кредита. Это чрезвычайно выгодные условия, которые позволяют за 5 лет окупить проект, - считает чиновник.