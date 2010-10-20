Львовский губернатор обещает наказать «политических провокаторов»

Председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ обещает защищать выбор жителей Львовской области в день голосования 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам 19 октября после завершения заседания Совета политических партий Львовской области, которое прошло под его председательством.

В.ГОРБАЛЬ выразил убеждение, что все участники политической гонки, а также представители гражданского общества могут гарантировать честные выборы, а он как председатель Львовской ОГА и гражданин Украины готовый помочь им в этом.

«Я поддерживаю параллельный подсчет голосов и готов лично оказывать посильную помощь тем общественным организациям, которые заявят о своем желании направить на избирательные участки своих наблюдателей. Именно присутствие на участках независимых наблюдателей – залог отсутствия фальсификаций на выборах», - заявил в комментарии УНИАН В.ГОРБАЛЬ.

Львовский губернатор также сказал, что процесс волеизъявления граждан должен состояться в полном соответствии с законом. «Закон есть закон. И за нарушение закона должны отвечать все, кто бы это ни был. Контроль на выборах будет жестким как за членами комиссий, так и за участниками политической гонки», - заявил В.ГОРБАЛЬ.

Он также дал понять, что провокации политических сил, которые граничат с очевидно противоправными деяниями, являются недопустимыми. «Недопустимо идти на откровенное хулиганство, прикрываясь лозунгами справедливости и прозрачности», - заявил губернатор и заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы политические провокаторы были наказаны.