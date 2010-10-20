В БЮТ объяснили, почему они блокируют Верховную Раду

Фракция БЮТ требует первоочередного рассмотрения вопроса о сдерживании темпов роста цен на продукты питания первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к фракциям меньшинства – БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” с просьбой предложить общую повестку дня работы парламента на среду. По словам С.МИЩЕНКО, обе фракции согласовали позиции и подписали письмо к В.ЛИТВИНУ, в котором предложили сегодня первым вопросам рассмотреть проект постановления о мерах по сдерживанию темпов роста цен. С.МИЩЕНКО добавил, что в повестке дня на сегодня этого вопроса нет.

Он подчеркнул, что парламентское большинство сформировало повестку дня работы ВР без учета мнения БЮТ и НУ-НС.

«Это то же, чтобы мы (речь идет о парламентском меньшинстве – УНИАН) в четверг формировали их день власти сами (речь идет о формировании повестки дня – УНИАН)», - подчеркнул С.МИЩЕНКО.