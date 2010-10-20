В Харькове неизвестные избили женщину из штаба «Батькивщины»

В Харькове неизвестные избили члена избирательного штаба партии «Батькивщина» Морику ЛЯШЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», нападение произошло вчера в 15.30 возле агитационной палатки кандидата на пост Харьковского городского председателя Арсена АВАКОВА.

По словам М.ЛЯШЕНКО, напавшие – двое мужчин – были в масках. Сначала они стали цепляться к девушке, которая работала в палатке, а когда М.ЛЯШЕНКО вступилась за нее, один из мужчин ударил 68-летнюю женщину по лицу, в результате чего она потеряла сознание.

После этого нападающие поломали палатку и разбросали агитационную литературу. На место происшествия была вызвана «скорая» и милиция, потерпевшая женщина была госпитализирована в больницу скорой неотложной помощи с переломом нижней челюсти и гипертоническим кризом.

Пресс-служба отмечает, что «это уже не первое нападение на активистку Краснозаводской районной в городе Харькове организации партии, перед этим неизвестные напали на нее 11 октября. Тогда М.ЛЯШЕНКО настаивала на политических мотивах агрессии со стороны напавших на неё лиц».

Харьковская областная организация «Батькивщины» расценивает нападение на активистов партии как «очередной факт террора и запугивания представителей оппозиционной политической силы» и призывает власти Харькова «навести порядок в городе и пресечь на корню бандитские методы борьбы с политическими оппонентами».

Парторганизация требует от правоохранительных органов «немедленно провести объективное и честное расследование нападения на представителей избирательного штаба «Батькивщины», а также как можно быстрее найти и наказать виновных».