Парламент проголосовал новые даты выборов ВР и Президента

Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О включении в повестку дня 7-й сессии Верховной Рады Украины VI созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов и его направления в Конституционный Суд Украины» проголосовали 260 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил глава Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке предложений относительно изменений в законодательство в связи с решением Конституционного Суда об отмене политической реформы Адам МАРТЫНЮК, авторами законопроекта о внесения изменений в Конституцию являются 230 народных депутатов. По его словам, предложенными изменениями предусматривается, что очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий.

Кроме того, предусмотрено, что местные выборы также проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий ВР АРК, сельских, поселковых, городских районных и областных советов.

По словам А.МАРТЫНЮКА, в Переходных положениях закона четко установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).