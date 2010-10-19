Азаров призвал создать атмосферу благожелательности к оппозиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал представителей органов исполнительной власти создать на выборах «атмосферу максимальной благожелательности ко всем нашим оппонентам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития страны в Николаеве, где он находился сегодня с рабочей поездкой.

«Правительство не вмешивается в избирательную кампанию и не занимается избирательной компанией, - заявил Н.АЗАРОВ. - Мы сделали все от нас зависящее – профинансировали избирательную кампанию… На сегодняшний день проблем организационного плана нет. Мы - власть. И все недочеты выборные будут ложиться на нас».

Обращаясь к губернатору Николаевской области Николаю КРУГЛОВУ Н.АЗАРОВ попросил и его, и все органы исполнительной власти «создать атмосферу максимальной благожелательности ко всем нашим оппонентам, ко всем оппозиционным силам, чтобы нас никто не мог упрекнуть в том, что мы кому-то не даем доступ к нашим государственным СМИ. Не должно этого быть! К ним должен быть равный доступ, как партии власти, так и оппозиционных сил».

Он также отметил, что «мы спокойно отнесемся к любому выбору наших людей».

«Хотелось бы, чтобы избрали представителя Партии регионов, мэром, например. Но если на посту мэра работает представитель другой политической силы и хорошо работает – на здоровье, мы будем работать с любым мэром от любой политической силы, с любым председателем совета. Приложим максимум усилий, чтобы вести с ним конструктивный разговор. Поверьте, хватит терпения, возможности, полномочий, не допустить деструктивных действий любого руководителя местной власти там, где будут работать по принципу: чем хуже, тем лучше. У нас иногда оппозиция грешит этим», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.