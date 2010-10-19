БЮТ: Янукович превратил Украину в полицейское государство

Задержание экс-министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА - это продолжение курса действующей власти на осуществление репрессий против политических оппонентов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Юлии Тимошенко.

«Власть вновь продемонстрировала, что она способна бороться с оппозицией только силовыми методами. В то время как бездарная политика правительства разрушает экономику страны, власть занимается охотой на ведьм», - отмечается в заявлении.

«ЯНУКОВИЧ вопреки своим собственным заявлениям о ценности демократии превратил Украину в полицейское государство», - отмечают в БЮТ.

При этом Блок Юлии Тимошенко призывает власть к честной политической борьбе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Б.ДАНИЛИШИН, который находится в международном розыске, задержан на территории этой страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребления властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”. “Он, работая в должности министра экономики Украины, был ответственным лицом за обеспечение выполнения министерством функций специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам координации государственных закупок. Используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Богдан ДАНИЛИШИН способствовал служебным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, привело к убыткам государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривен”, - говорится в сообщении ДСО МВД Украины.

Заместитель генпрокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ сообщил УНИАН, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции задержанного в Чехии Б.ДАНИЛИШИНА.