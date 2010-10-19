Азаров решил продолжить дело Потемкина и Екатерины II

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что географическое расположение Херсона позволяет надеяться, что регион при разумном подходе к его развитию может стать вторым Сингапуром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам в Херсоне.

«Географическое расположение области крайне выгодно и просится для того, чтобы ваш Херсон стал вторым Сингапуром. Мы такую задачу поставили. Здесь прекрасный порт, море рядом, транспортное сообщение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день обсуждается вопрос о строительстве дороги из Херсона через Кировоград на Киев и на Крым.

«Много планов перспективных, которые можно реализовать в течение ближайших 3-5 лет и дать серьезный импульс для развития Херсона. Уж если Потемкин с Екатериной второй посчитали это место Богом данное для развития, то нам сам Бог велел приложить все усилия для развития Херсона и области», - сказал Н.АЗАРОВ.