У Тимошенко - новая цель: нужно спасти Януковича от Азарова

Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нужно “спасти от абсолютно непрофессионального правительства” Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, согласно Конституции Украины, фракция БЮТ в Верховной Раде намерена собрать 150 подписей народных депутатов, чтобы вынести на рассмотрение парламента вопрос об отставке правительства Николая АЗАРОВА.

"Мы действуем по Конституции: мы идем, обращаемся ко всем нашим партнерам в парламенте, мы собираем подписи, а нужны 150 подписей, после этого мы ставим вопрос на голосование. И я считаю, что если в Верховной Раде оставшиеся, которые не куплены, не проданы-перепроданы, которые не живут своими интересами, а живут интересами страны, они обязаны "спасти" нового Президента от этого абсолютно непрофессионального правительства", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что в ВР найдется достаточно политиков, которые поддержат эту инициативу.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что В.ЯНУКОВИЧУ нужно создать новое правительство, «которое прекратит развал в стране».