Тимошенко думает, что бюллетени для голосования не горят

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение руководителям Днепропетровской областной партийной организации подготовить памятку для каждого члена участковой избирательной комиссии и территориальной избирательной комиссии об их уголовной ответственности за фальсификацию результатов местных выборов 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Днепропетровске во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

«Бюллетени для голосования не горят. Их рано или поздно сравнят с протоколами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, две трети членов УИК и ТИК представляют Партию регионов и ее партийных сателлитов. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на местных выборах 31 октября власть готовит «филигранные, хорошо продуманные фальсификации».