Тимошенко думает, что бюллетени для голосования не горят
Членам ТИК готовят памятки
Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение руководителям Днепропетровской областной партийной организации подготовить памятку для каждого члена участковой избирательной комиссии и территориальной избирательной комиссии об их уголовной ответственности за фальсификацию результатов местных выборов 31 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Днепропетровске во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса.
«Бюллетени для голосования не горят. Их рано или поздно сравнят с протоколами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, две трети членов УИК и ТИК представляют Партию регионов и ее партийных сателлитов. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на местных выборах 31 октября власть готовит «филигранные, хорошо продуманные фальсификации».