В ХДС хотят исключительно мажоритарных выборов

Народный депутат Украины, член коллегии Христианско-демократического союза Олег НОВИКОВ убежден, что при внесении изменений в Конституцию относительно функционирования системы местного самоуправления необходимо предусмотреть усиление полномочий местных органов власти.

Об этом говорится в заявлении О.НОВИКОВА, переданном УНИАН пресс-службой ХДС.

«Должна заработать Конституционная комиссия, которая согласно законодательству разработает изменения к Основному Закону, и которые обеспечат эффективность местного самоуправления», - сказал О.НОВИКОВ.

При этом он очертил основные изменения, которые должны быть проголосованы. По словам депутата, в частности, это касается передачи согласно Европейской Хартии местного самоуправления полномочий на самый низкий уровень; ликвидации районных государственных администраций с передачей исполнительных функций исполкомам советов; изменение наполнения должности «губернатора» с управленческой в префекторской.

«Местное самоуправление должно максимально «очиститься» от политики, а местная власть должна стать ответственной. Поэтому выборы должны проводиться исключительно по мажоритарной системе. Со своими проблемами человек должен приходить не в партийный офис, а к конкретному депутату, который обязался защищать его интересы. Люди должны знать в «лицо» своего депутата или чиновника», - подчеркнул О.НОВИКОВ.

Говоря о финансовой почве полномочий местных органов власти, депутат подчеркнул необходимость их усиления. «В первую очередь, это касается формирования местных бюджетов, которые должны быть бездефицитными и не зависеть от воли народных депутатов, а работа местных чиновников – от политических баталий», - добавил О.НОВИКОВ.