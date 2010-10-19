Колядовальщик Зварич уверяет суд, что не успел прочитать недожеванное дело

Сегодня в 11.00 Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, подсудимый под конвоем доставлен из следственного изолятора в зал судебных заседаний.

Как отметил в начале заседания председательствующий в процессе судья Владислав ДЕВЯТКО, накануне в суд поступило ходатайство от подсудимого о том, чтобы его дело рассматривалось не одним судьей, а коллегиально – тремя судьями.

Как объяснил председатель, подсудимый имеет право заявить такое ходатайство, поскольку за совершенное подсудимым преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

В начале судебного заседания И.ЗВАРИЧ заявил ходатайство об отводе председателю в судебном заседании и прокурорам, поддерживающим обвинение в суде, поскольку считает, что они будут действовать предвзято и не обеспечат всестороннего и объективного исследования материалов дела во время судебных заседаний. Рассмотрев эти ходатайства, коллегия судей не нашла оснований для их удовлетворения и отклонила.

В дальнейшем в ходе судебного заседания подсудимый заявил еще ряд ходатайств, в частности объявить перерыв в процессе, чтобы он смог всесторонне ознакомиться с материалами дела, поскольку, по словам И.ЗВАРИЧА, ранее ему не предоставили такой возможности, и с приложениями к обвинительному заключению.

Также И.ЗВАРИЧ просил вызвать как свидетелей по делу генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, его заместителя Рената КУЗЬМИНА для установления, на каких основаниях они через СМИ разглашали материалы дела, бывшего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, экс-руководителей Львовской облгосадминистрации и работников Управления СБУ во Львовской области, которые устанавливали в его служебном кабинете технические средства для проведения негласного наблюдения.

Суд также отказал подсудимому в удовлетворении этих ходатайств. В частности, касаясь ознакомления с материалами дела, суд обратил внимание И.ЗВАРИЧА, что он может продолжать изучать их в перерывах между судебными заседаниями, а относительно вызова как свидетелей указанных должностных лиц, то, в соответствии с решением суда, пока не исследованы доказательства по делу, которые бы обосновывали необходимость вызова свидетелей.

Такое же решение суд принял и в отношении ходатайства И.ЗВАРИЧА, в котором он просил вытребовать из Службы безопасности Украины все видеозаписи, полученные во время проведения работниками службы оперативной розыскной деятельности.

В то же время суд удовлетворил ходатайство И.ЗВАРИЧА по поводу истребования из Апелляционного суда Черновицкой области информации о разрешении на проведение оперативно-технических мероприятий в отношении И.ЗВАРИЧА без ссылки на информацию, содержащую секретные данные.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.