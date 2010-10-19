Луценко увидел в «незаконном» решении КС шанс для демократии

Лидер «Народной самообороны», экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает возвращение к старому образцу Конституции 1996 года «шансом для демократического развития страны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах 18 октября.

«Я не считаю катастрофой для Украины возвращение к старому образцу Конституции, незаконно возвращенной Конституционным Судом. Напротив, считаю это шансом для демократического развития страны. Учитывая то, что действующая власть вряд ли даст возможность провести честные выборы не только в местные советы, но и в будущий парламент, только будущие президентские выборы являются шансом для возобновления европейского пути развития Украины. К этому нужно готовиться и работать», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам политика, если демократические силы найдут в себе ответственность объединиться и предложить единую объединительную кандидатуру политика, «мы выигрываем президентские выборы, и этот Президент будет иметь всю полноту полномочий для того, чтобы радикально и быстро изменить ситуацию в стране к лучшему».

«Главное при этом – не избрать очередного «президента-трутня», а нормального человека, который знает, что хочет сделать со страной, будет иметь конкретные планы и конкретную команду. Именно такая задача стоит перед оппозицией на ближайшие несколько лет», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Касаясь нынешних местных выборов, лидер «Народной самообороны» заявил, что эти выборы «не будут победными для оппозиции в целом».

«Украинский избиратель должен продемонстрировать действующей власти невосприятие политики Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. Это может быть путем голосования за оппозиционные партии. Однако, наличие 15 оппозиционных партий в Украине является позорным явлением для оппозиции. Я за последние 10 месяцев неоднократно встречался со всеми лидерами оппозиции. К сожалению, ни один из них не проявил готовности к малейшему объединению оппозиционных сил. Жаль, что так происходит. Именно это сорвет массовую поддержку избирателями представителей оппозиции», - убежден экс-министр внутренних дел.