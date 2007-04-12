Ющенко часто спрашивает себя: что ты за отец?
Его дети в его фамилии видят герб
Президент Виктор Ющенко хочет оставить своим детям страну без проблем, с которыми столкнулся он в своей жизни.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, какой он отец для своих детей.
"Я думаю, как и все, кто имеет детей, что ты за отец, что ты им оставляешь?", - сказал Ющенко.
"Я хочу оставить страну без проблем, с которыми столкнулся я. Чтобы после меня они увидели лучшую страну. Но больше всего, что хотел бы, это передать честное имя отца", - добавил президент.
При этом Ющенко рассказал, как ехал со своими дочками по Киеву и младшая из них, Христинка, увидела на афише фамилию Ющенко.
"И спрашивает Софийку, что там написано. А та посмотрела и говорит, это не Ющенко написано, это герб Украины", - рассказал президент, добавив, что его это "очень растрогало".