БЮТ рассчитывает, что недовольные помогут свергнуть правительство

Фракция БЮТ собирает подписи народных депутатов за отставку правительства, в расчете на поддержку неудовлетворенных членов большинства.

Как сообщил в интервью Deutsche Welleдепутат от БЮТ Степан КУРПИЛЬ, оппозиционеры хотят, чтобы власть была последовательна и придерживалась положений Конституции 1996 года, то есть распустила Кабинет министров и назначила на март следующего года парламентские выборы.

«Безусловно, меньшинство в Верховной Раде не может проводить свои решения. Но поднимать вопросы, привлекать внимание общества к этим проблемам мы обязаны», - добавил он.

В настоящее время в составе фракции БЮТ официально зарегистрированы 124 депутата.

С.КУРПИЛЬ сообщил, что БЮТ очень рассчитывает в поддержку депутатов из большинства, которые не удовлетворены нынешней политикой власти. При этом он выразил сомнение, что эти представители большинства поставят подписи под документом за отставку правительства, но не исключает, что во время голосования они могут поддержать эту инициативу.

«Эта власть настолько всех запугала, что депутаты, входящие в большинство, вряд ли предварительно засветят свои намерения», - заметил С.КУРПИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция БЮТ начинает сбор 150 подписей народных депутатов Украины, необходимых для отставки правительства.

Он отметил, что в отставку должно уйти нынешнее правительство, «действия которого привели к росту напряжения в обществе из-за сложной экономической ситуации, провал экономики в стране и фактически срыв бюджетного процесса».

Также А.КОЖЕМЯКИН настаивает на том, чтобы в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, парламент заслушал не только вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, но и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.