"Батькивщина" подала в суд, но бюллетени уже в печати

В Луганской области Новопсковская районная организация партии ВО «Батькивщина» в судебном порядке обжаловала действия территориальной избирательной комиссии, возглавляемой представителем Партии регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Луганской областной организации партии ВО „Батькивщина”.

Причиной иска, поданного новопсковской «Батькивщиной», стало незаконное исключение депутатов-мажоритарщиков из списка.

Как отмечается в сообщении, это была уже вторая попытка помешать представителям „Батькивщины” стать участниками местных выборов в Новопсковском районе. Первая попытка комиссии была неудачной, когда они пытались исключить всех кандидатов в депутаты районного совета по списку „Батькивщины”. Решение об исключении было принято избирательной комиссией 30 сентября. Об этом решении ни кандидатов, ни представителей „Батькивщины” не уведомили. Информация стала известна случайно только 1 октября. За исключение списка кандидатов партии Юлии ТИМОШЕНКО голосовали представители Блока Литвина, КПУ, и Партии регионов, отметили в «Батькивщине».

«Оказалось, что наш список исключили по надуманной причине - мол, я, как руководитель парторганизации, не озвучил кандидатов пофамильно. Мы в тот же день представили комиссии полную аудио и видео запись, которую вели представители прессы, где четко слышно, как озвучены все фамилии кандидатов. Им пришлось отменить свое незаконное решение, но мы два дня потратили на достижение этой победы», - сообщил руководитель районной парторганизации Николай АБРАМЕНКО.

Однако, по его словам, на этом попытки помешать „Батькивщине” зарегистрировать всех своих кандидатов не прекратились. Аналогичная ситуация повторилась после регистрации депутатов-мажоритарщиков. На основании справки из юстиции о якобы «двойной партийности» без информирования кандидата была исключена из списков Татьяна СИВОКОНЬ. Представители „Батькивщины” обратились в суд и выиграли дело. Однако избирательная комиссия подала апелляцию в Донецк.

«Мы понимаем, что сделано это для того, чтобы затянуть время. Сейчас уже в печати бюллетени, а значит, пока идет рассмотрение апелляции, бюллетени будут напечатаны без кандидата от „Батькивщины”, - объяснил Н.АБРАМЕНКО.