Под Верховной Радой сегодня протестовали 2 тысячи человек

18:02, 18 октября 2010
Политика
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Акция прошла в 15 областных центрах

В общеукраинской акции протеста против законопроекта «О языках в Украине», которая проходила сегодня в Киеве и областных центрах, в целом приняло участие более 4 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете акции.

По данным комитета, в акции возле комитетов Верховной Рады в Киеве приняли участие около 2 тыс. участников, еще более 2 тыс. человек протестовали против принятия данного законопроекта в 15 областных центрах. В оргкомитете также отметили, что противники языкового законопроекта провели акции не только в городах Западной и Центральной Украины, но и на юге и востоке, в частности, в Николаеве, Донецке, Луганске и Запорожье, где местная власть накануне запретила проведение акции.

По информации оргкомитета, единственным местом, где власти удалось сорвать акцию, стал Симферополь (Крым), где проведение акции было запрещено решением суда.

Как отметили в оргкомитете, акция проходила без партийной символики, ее участниками были представители разных общественных организаций, граждане. На акции в Киеве сегодня выступали политзаключенные советских лагерей Олесь ШЕВЧЕНКО, Степан ХМАРА, Евгений СВЕРСТЮК, популярный певец Сашко ПОЛОЖИНСКИЙ, певица и писательница Ирэна КАРПА, писатели братья КАПРАНОВЫ, поэт Александр ИРВАНЕЦ и другие.

По словам народного депутата Украины Владимира ЯВОРИВСКОГО, который вышел к митингующим по окончании заседания Согласительного совета парламента, проходившего в здании комитетов, законопроект не будет внесен в повестку дня Верховной Рады как минимум до середины ноября.

В то же время, как сообщили УНИАН в оргкомитете акции, основное требование граждан - снятие законопроекта с регистрации - не было удовлетворено.

Как сообщал УНИАН, это уже вторая внепартийная акция протеста против законопроекта «О языках в Украине», организованная общественными организациями и гражданами. Предыдущая акция протеста прошла в Киеве 4 октября.

Справка УНИАН. В Верховной Раде 7 сентября был зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", внесенный представителями большинства Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

Формально этот законопроект не делает русский язык вторым государственным, но предоставляет ему право “свободного функционирования практически во всех сферах деятельности”, что равнозначно официальному статусу.

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