Чавес рассказал, что «друг Виктор» просил его приехать как можно быстрее

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС считает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА своим другом и передает приветствие от венесуэльского народа украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом У.ЧАВЕС заявил сегодня на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Киеве.

«Президент и мой друг Виктор ЯНУКОВИЧ», - обратился к главе Украинского государства Президент Венесуэлы.

Как подчеркнул У.ЧАВЕС, у него уже давно возникли планы и желание приехать в Украину. «Мне очень приятно было услышать о Вашей победе, о твоем возвращении, которое обеспечил украинский народ. Ты мне сказал: больше времени терять нельзя», - сказал У.ЧАВЕС, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ.

Он также заявил, что хочет «обнять и передать самые теплые пожелания украинскому народу». «И я, благодаря Богу, благодаря твоему народу, который опять вернул тебя на пост… И спасибо тебе, ЯНУКОВИЧ, за то, что ты меня пригласил», - сказал Президент Венесуэлы.

У.ЧАВЕС передал приветствие «с родины Боливара, от сердца венесуэльского народа сердцу народа Украины».

Он также выразил большое желание и готовность вместе с Украиной начать общий путь и открывать при этом новые горизонты.