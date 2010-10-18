Литвин: проблема не в совместителях, а в Верховной Раде
12:46, 18 октября 2010Политика
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Говорит, заявления написали все
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что все совместители написали заявления о сложении депутатских полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
В.ЛИТВИН отметил: «Все совместители написали соответствующие заявления. Проблема не в совместителях, а в Верховной Раде Украины».
Как известно, ряд народных депутатов уже более шести месяцев совмещают работу в исполнительной власти с депутатскими полномочиями, что противоречит законодательству Украины.
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