Литвин: проблема не в совместителях, а в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что все совместители написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН отметил: «Все совместители написали соответствующие заявления. Проблема не в совместителях, а в Верховной Раде Украины».

Как известно, ряд народных депутатов уже более шести месяцев совмещают работу в исполнительной власти с депутатскими полномочиями, что противоречит законодательству Украины.