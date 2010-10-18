В Украине с визитом - Уго Чавес

В Украине с визитом находится Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕС ФРИАС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, программою визита, запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Венесуэлы У.ЧАВЕСОМ.

После встречи глав государств в узком кругу состоятся украинско-венесуэльские переговоры.

Также президенты встретятся с представителями украинских, венесуэльских и иностранных СМИ.

Во второй половине дня 18 октября У.ЧАВЕС посетит Авиационный научно-технический комплекс им. А.Антонова.

Как также сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, после посещения Украины, к которой Президент Венесуэлы прилетел после визитов в Россию и Беларусь, У.ЧАВЕС продолжит свое международное турне визитом в Иран.