Турчинов: именно такая мощная структура позволит нам побеждать

Партия «Батьківщина» будет формировать свои партийные организации в соответствии с избирательными округами и участками во всех регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ на Х съезде партии, представляя изменения, которые планируется внести в устав «Батьківщини».

«Новая структура охватывает базовые партийные организации, к которым относятся первичные партийные организации, которые создаются в обязательном порядке на всех участках, – городские, районные и областные партийные организации и партийные организации в Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в уставе также четко выписана деятельность окружных партийных организаций, которые создаются на территориях избирательных округов по выборам до районные, городские, областные советы и Верховную Раду Украины.

«Это действительно очень мощная структура. Именно такая структура позволит нам побеждать», - отметил он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что изменения в устав партии предусматривают обязательную норму избрания лидеров организаций всех уровней по результатам внутрипартийного голосования, то есть праймериз.

«Мы уже имеем опыт такой работы, но это не должно быть факультативом или проводиться формально, праймериз должен происходить на каждом уровне, публично, с широким привлечением общественности и СМИ. Только с учетом предварительных внутрипартийных голосований будут составляться наши списки, начиная от районного совета и заканчивая Верховной Радой Украины», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.