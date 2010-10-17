"Батьківщина" призывает активно участвовать в выборах

В Киеве завершился первый этап Х съезда партии «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, делегаты съезда приняли резолюцию, в которой призвали граждан Украины ни при каких обстоятельствах не поддерживать на местных выборах провластные партии.

«Каждый голос, отданный за Партию регионов, Блок Литвина, КПУ, партию ТИГИПКО, означает личное согласие избирателя на последующий рост цен на газ, на увеличение пенсионного возраста, на свертывание демократии и свобод человека», - говорится в резолюции, зачитанной на съезде.

Партия «Батьківщина» призвала граждан Украины к активному участию в местных выборах, поскольку чем больше будет явка и поддержка демократических сил, тем меньше будет возможностей для фальсификаций.

Кроме того, было принято постановление съезда, в котором было рекомендовано политическому совету партии, его президиуму и территориальным партийным организация взять за основу своей работы прозрачный и системный подход к формированию кадрового резерва, не допускать выдвижения на руководящие должности случайных людей.

Также съезд принял изменения в устав партии.