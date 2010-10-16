Тигипко призывает людей быть требовательными к политикам

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что местные власти должны решать в первую очередь два вопроса – заниматься привлечением инвестиций и повышать качество жизни людей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал во время пресс-конференции в Чернигове.

"Вопрос номер один – привлечение инвестиций. Нужно и людям, и руководству спрашивать об одном – кого привели, что нового построили", - сказал С.ТИГИПКО, характеризуя критерии оценки местной власти. Ведь, по словам политика, привлечение инвестиций способствует созданию новых рабочих мест, оживлению производства, а, следовательно, наполнению бюджета.

"В мире, когда приходит инвестор, его спрашивают – как вам помочь, а у нас – что вы нам дадите и сколько дадите", - заметил вице-премьер-министр Украины. Он отметил, что украинским должностным лицам следует изучать опыт Калужской области Российской Федерации, которая привлекла 1,5 млрд. долларов прямых инвестиций. Губернатор этого региона дает всем инвесторам номер своего мобильного телефона и просит сообщать о любых преградах на пути реализации проектов.

Еще местная власть, по мнению С.ТИГИПКО, должна заботиться о высоком качестве жизни людей.

"Вторая позиция – качество жизни людей: какую воду пьем и по какой цене, тепло ли дома и по какой цене, какая экология", – объяснил политик. Он также добавил, что люди должны быть требовательными к политикам, в том числе и местным.