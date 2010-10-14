Тимошенко в Ровно участвовала в праздновании Покрова и годовщины УПА

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО в Ровно приняла участие в Празднике Покрова и праздновании 68-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО «Батькивщина», в частности, в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ Киевского патриархата прошла Божественная литургия в память о погибших борцах за независимость Украины, а на кладбище «Грабник» освящены надмогильные памятники неизвестным воинам УПА, похороненным здесь.

В церемонии приняли участие митрополит Ровенский и Острожский ЕВСЕВИЙ, общественные и политические деятели края, ветераны УПА.

На пресс-конференции в Ровно она сказала, что «Батькивщина» во время избирательной кампании не будет прибегать к «черному» пиару, а оценку деятельности политиков и народных избранников должен дать сам народ без каких-либо подсказок сверху.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в настоящее время для Украины важно сохранить свободу слова и честные выборы.