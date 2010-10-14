На Софийской площади проходит митинг в защиту украинского языка

На Софийской площади в Киеве активисты ВО «Свобода», партий «Батькивщина» и «Наша Украина» проводят митинг по случаю Праздника Покрова и в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, начало акции участники мероприятия отпраздновали салютом и под аккомпанемент патриотических маршей ОУН-УПА.

Во время своего выступления известные украинские политические и общественные деятели, в частности, писатель Дмитрий ПАВЛЫЧКО и почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская Академия" Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ подчеркнули, что сегодня существует реальная угроза уничтожению украинского языка и дальнейшего раскола украинского общества, чего нельзя допустить.

В то же время, участники акции встретили свистом и криками «Ганьба!» выход на сцену для выступления народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО. Этот эмоциональный протест в его адрес продолжался в течение всего его короткого выступления, на что в конце В.ЯВОРИВСКИЙ, обращаясь к присутствующим на площади сказал: «Люди добрые, что же вы делаете, нужно не мне «Ганьба!» кричать, а тем, кто сидит там, на Банковой».

При этом он добавил, что БЮТ и он лично сделают все для того, чтобы предложенный законопроект, касающийся языковой политики не был принят в существующей редакции.