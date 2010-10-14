Жвания не исключает, что НУ-НС сменит название

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ заявляет, что о создании отдельной фракции на основе депутатской группы «Право выбора» речь пока не идет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Мы сейчас находимся во фракции «Наша Украина - Народная самооборона» и должны на этом этапе использовать все механизмы, чтобы консолидировать фракцию. Если у кого-то возникает желание создать свою фракцию и выйти из состава фракции «Наша Украина – Народная самооборона» - пожалуйста», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Он также подчеркнул, что не исключает, что в дальнейшем фракция НУ-НС может поменять название, так как такой политической силы как «Народная самооборона» по факту уже не существует.

В то же время Д.ЖВАНИЯ считает, что депутаты должны сосредоточиться над работой над новой Конституцией, а не отвлекаться на формирование мелких фракций.

Он убежден, что если Украина декларирует евроинтеграцию, то страна должна перейти к парламентской форме правления. «Я всегда был сторонником парламентской формы правления. Это окончательно докажет, что мы - демократическое государство, адекватное европейской практике», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2010 года было объявлено о создании в Верховной Раде группы «Право выбора». Координатором группы ”Право выбора” избран Д.ЖВАНИЯ, а секретарем - Олег НОВИКОВ.

Среди тех, кто вошел в группу, есть народные депутаты от НУ-НС Александр БОБЫЛЕВ, Валерий БОРИСОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНИЯ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Сергей ХАРОВСКИЙ, Виктор ШЕМЧУК и другие.