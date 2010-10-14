Харьковчане на соцопросах молчат как партизаны

Большинство харьковчан уверены, что выборы мера Харькова будут сфальсифицированы. Такие данный озвучил директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО во время презентации результатов исследования «Политическая ситуация в Харькове накануне местных выборов», проведенного Всеукраинским социологическим консорциумом с 9 по 13 октября 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, по словам В.ФЕСЕНКО, «ожидание фальсификаций на выборах свойственно избирателям многих регионов, где мы проводим исследования. Однако результаты исследования в Харькове выделяются на фоне остальных – в фальсификациях уверены аж две трети горожан!».

Также директор Института Горшенина указал на высокую степень закрытости харьковчан. «Около трети опрошенных – 31% - не определились с тем, за кого будут голосовать на выборах мэра. Кроме того, при ответе на вопрос, за кого из кандидатов в мэры Харькова вы бы не проголосовали ни при каких условиях, 57,1% горожан предпочли открыто не афишировать свое мнение, выбрав вариант «затрудняюсь ответить». В социологии этот эффект называется «спираль умолчания». К такому явлению могут приводить, в частности, «черные» кампании, чрезмерное административное давление, запугивание избирателей», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Результаты исследования показали, что, по мнению трети харьковчан (34%), местная власть создает благоприятные условия для деятельности определенных политических сил. Более четверти жителей Харькова (28,1%) считают, что городская власть агитирует голосовать за определенную политическую силу, а каждый пятый опрошенный (20,2%) отметил, что власть убеждает избирателей в том, что победит определенный кандидат.

Лидерами рейтинга кандидатов на должность городского головы Харькова, по данным исследования, являются и.о. мэра Геннадий КЕРНЕС (16,8%) и экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ (14,7%).

*** С 9 по 13 октября 2010 года Всеукраинский социологический консорциум провел социологический опрос в г. Харькове на тему: «Политическая ситуация в Харькове накануне местных выборов». Опрос проводился методом телефонного интервью. Всего было опрошено 1000 респондентов, квоты - пол, возраст, район и образование респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.

В социологический консорциум входят: Киевский институт проблем управления им. Горшенина Центр прикладных исследований «Пента» Институт перспектив города. Консорциум ставит целью исследование социальных и политических аспектов жизни граждан разных городов Украины.