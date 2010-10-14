Королевская хочет привезти в Украину «грузинский велосипед»

«Мы инициируем создание межкомитетской парламентской группы Украина-Грузия в парламентах двух стран». Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства во время встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Давидом БАКРАДЗЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Грузия далеко продвинулась по пути реформ, и Украине необходимо учесть этот опыт в своем экономическом развитии. «Грузинское руководство сумело аккумулировать весь накопившийся мировой опыт экономических реформ и выбрать из него наиболее подходящее для скорейшего развития экономики страны, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Украине тоже не надо выдумать свой собственный велосипед, а максимально использовать наработки грузинских реформаторов для модернизации страны».

В свою очередь Д.БАКРАДЗЕ отметил, что по-настоящему радикальные экономические реформы нужно проводить быстро и их успех зависит от того, будут ли они направлены на улучшение жизни людей. При этом он подчеркнул, что ядром грузинских реформ была беспощадная и эффективная борьба с коррупцией, что доказало серьезность намерений реформаторов и позволило привлечь на свою сторону большинство населения Грузии.

По информации пресс-службы комитета, Д.БАКРАДЗЕ поддержал инициативу Н.КОРОЛЕВСКОЙ по созданию межкомитетской парламентской группы и пообещал максимально содействовать налаживанию тесных контактов между парламентариями обеих стран.

Принимавший участие во встрече глава Комитета отраслевой экономики и экономической политики Грузинского парламента Георгий МЕЛАДЗЕ приветствовал развитие межпарламентского сотрудничества и выразил свое согласие стать сопредседателем межкомитетской парламентской группы с грузинской стороны. С украинской стороны сопредседателем группы Украина-Грузия станет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как отметили в пресс-службе, глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ возглавляет парламентскую делегацию Украины, которая находится в Грузии с 12 по 15 октября 2010 года с официальным визитом. Целью поездки группы народных депутатов является изучение опыта грузинских реформ и налаживание межпарламентских связей.