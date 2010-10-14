Международный аудит доказал нецелевое использование денег Кабмином Тимошенко

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН был обнародован отчет о завершении первого этапа независимого аудита государственных финансов и операций с бюджетными средствами Украины в период с 2008 года по первый квартал 2010 года.

Команда юристов и судебных следователей во главе с юридической фирмой Тrout Cacheris, которая базируется в Вашингтоне, привела доказательства нецелевого использования государственных средств правительством Юлии Тимошенко.

По словам аудиторов, самый масштабный пример коррупции – незаконное использование 2,3 млрд. гривен, полученных за счет продажи квот на выбросы углерода в рамках Киотского протокола. Высокопоставленные чиновники использовали эти средства для покрывательства серьезного дефицита в пенсионной системе Украины незадолго до президентских выборов 2010 года.

Наиболее впечатляющими в итогах аудита являются факты отмывания денег. Аудиторы привели доказательства использования подставных офшорных компаний, фиктивных договоров и других механизмов отмывания денег в договорах при участии частных лиц и чиновников предыдущего Правительства. Результатом злоупотреблений правительства Тимошенко стала растрата и нецелевое использование собственности государства и обогащение частных лиц за государственный счет, - отмечается в отчете.