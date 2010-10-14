Ванникова попала в ДТП (фото)

Пресс-секретарь лидера партии «Наша Украина» Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА попала в ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, которая также находилась в этой машине, авария произошла в с. Любарь Чудновского района Житомирской области.

И.ВАННИКОВА следовала в Ивано-Франковск, где сегодня состоятся мероприятия при участии В.ЮЩЕНКО.

Авария произошла около 6-ти часов утра. На крутом повороте машина вылетела в кювет и врезалась в электрический столб.

Как отмечают местные жители, на этом участке подобные аварии случаются 3-4 раза в месяц, поскольку нет предупредительного знака о крутом повороте, а кювет не имеет защитного бордюра.

К тому же сегодня ночью на дороге был гололед.

4 пассажира автомобиля «Лексус», включая водителя, не получили серьезных повреждений.

Фото - Елены Гитлянской