Ванникова попала в ДТП (фото)
На крутом повороте машина вылетела в кювет
Пресс-секретарь лидера партии «Наша Украина» Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА попала в ДТП.
Как передает корреспондент УНИАН, которая также находилась в этой машине, авария произошла в с. Любарь Чудновского района Житомирской области.
И.ВАННИКОВА следовала в Ивано-Франковск, где сегодня состоятся мероприятия при участии В.ЮЩЕНКО.
Авария произошла около 6-ти часов утра. На крутом повороте машина вылетела в кювет и врезалась в электрический столб.
Как отмечают местные жители, на этом участке подобные аварии случаются 3-4 раза в месяц, поскольку нет предупредительного знака о крутом повороте, а кювет не имеет защитного бордюра.
К тому же сегодня ночью на дороге был гололед.
4 пассажира автомобиля «Лексус», включая водителя, не получили серьезных повреждений.
Фото - Елены Гитлянской