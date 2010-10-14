Янукович сменит автомобиль на самолет?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отрицает, что в Украине ремонтируют только те дороги, по которым ездят первые лица государства.

Об этом он сказал в интервью украинской службе ВВС.

«Я удивлен вашим вопросом... По каким дорогам ездят первые лица? Я вам скажу: возьмите справку, сколько было построено и отремонтировано дорог в прошлом году и в этом году. Меня это не греет, но я вам скажу - вдвое больше», - сказал президент.

Также он подчеркнул, что нужно ремонтировать не только магистральные пути, но и второстепенные дороги, сельские дороги, дороги в маленьких городах.

В.ЯНУКОВИЧ, пользуясь случаем, пообещал, что объемы строительства и ремонта дорог будут увеличиваться из года в год. «Этот вопрос поставлен жестко, и он будет выполняться. Я за это отвечаю», - заявил он.

В то же время, сайт украинской службы ВВС сообщает, что уже после завершения интервью президент заявил, что в ближайшее время он откажется от поездок на автомобиле: не будет ездить домой - в резиденцию "Межгорье", - а будет пользоваться авиационным транспортом.