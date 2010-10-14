Европарламент никогда не направлял наблюдателей на местные выборы

14 октября Европарламент примет решение о направлении наблюдателей на местные выборы, которые состоятся в Украине 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Президент Европарламента Ежи БУЗЕК вчера после встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы примем решение завтра», - сказал он.

Президент Европарламента отметил, что «это будет необычная миссия, мы никогда не наблюдали за местными выборами».

Вместе с тем Е.БУЗЕК отметил, что такое решение будет принято, поскольку приглашение было направлено лично председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и поскольку ЕС и Украина имеют особые отношения.

«Украина – очень важная страна для нас», - сказал Е.БУЗЕК.