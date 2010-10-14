Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает дальнейшие сокращения в правительстве.

Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

«Пока речь будет идти... начиная с высшего уровня Кабинета министров, далее речь будет идти, безусловно, о сокращении заместителей министров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это решение уже согласовано с ним и принято в правительстве.

При этом он отметил, что важно перераспределить полномочия так, чтобы Кабинет министров не утратил свою функциональность.

По словам президента, сегодня актуально проведение административной реформы, направленной на упорядочение власти. «Чтобы власть была эффективной и ответственной», - отметил он.

Виктор ЯНУКОВИЧ также заявил, что никто из его окружения не давит на журналистов и не ограничивает свободу слова.

"Я сегодня не знаю ни в Аппарате Президента, ни в Кабинете Министров людей, которые бы занимались этим делом - давили на журналистов... Покажите мне такого человека. Если он есть - он не будет работать на государственной службе", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что, посещая регионы и имея много встреч с гражданами "не слышал такие слова от людей, что существует давление на СМИ".

В контексте сказанного Президент заверил, что никто из чиновников не ставит задачи оказывать какое-либо давление на журналистов. "То есть, не вижу я сегодня такой проблемы", - резюмировал он.