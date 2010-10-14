Янукович: мгновенный результат можно делать только языком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинцы еще ощутят реформы новой власти.

Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-би-си.

В.ЯНУКОВИЧ попросил назвать хоть одну страну, где за полгода пребывания новой команды при власти кто-то ощутил бы последствия ее работы.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ считает главным достижением своего правления то, что удалось преодолеть беспорядок, царивший в Украине на протяжении пяти последних лет, и сегодня все ветви власти работают как единый механизм.

«Любые реформы не дают мгновенный результат. Мгновенный результат можно делать только языком, так как некоторые из политиков делают... И до этого делал... Популизмом занимались, разворовывали государственные средства, раздавали людям, унижали людей. Я этого делать не буду», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что за 19 лет независимости в Украине не проводились системные реформы. «Не было по той причине, что их невозможно было внедрять в жизнь, поскольку не было слаженности между ветвями власти, и различные политические силы отстаивали разные позиции, и не было консенсуса», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, при новой власти такие реформы начались, в частности, по состоянию на сегодня одобрена концепция проведения реформ. Он также отчитался о фактическом завершении первого этапа судебной реформы, о принятии закона «Об основах внешней и внутренней политики». Также, отметил президент, в государстве происходит реформа в сфере регуляторной политики, продолжается налоговая реформа.