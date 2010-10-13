Янукович обещает вынести изменения Конституции на широкое обсуждение
23:07, 13 октября 2010Политика
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"Обсуждение - первое, что я должен делать"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что изменения в Конституции будут вынесены на широкое обсуждение.
Об этом он сказал сегодня в интервью «5 каналу».
По мнению президента, к процессу внесения изменений в Конституцию должно быть привлечено как можно больше людей, в частности, политиков, общественных организаций. «Обсуждение - это первое, что я должен делать или организовать. И я это сделаю», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Он также пообещал, что только после того, как в обществе будет найден консенсус относительно изменений в Основном Законе, эти изменения будут вноситься в соответствии с требованиями действующей Конституции. «Будет выдержана вся процедура», - сказал президент.
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