Азаров: в молодости я интересовался успехами "Солидарности" в Польше

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в молодости интересовался успехами польской «Солидарности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, делясь впечатлениями от встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

«У меня было такое впечатление, что мы с господином Президентом друг друга знаем много лет. Он в молодости был активным участником «Солидарности», а я в молодости в бывшем Советском Союзе очень интересовался успехами «Солидарности» и считал, что победа Солидарности – это наша победа», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что во время беседы у них с Е.БУЗЕКОМ не было разногласий. «Все, что говорил мне Президент о свободе слова, демократии, соблюдении демократических норм на выборах – это наши убеждения и наши цели» – заявил премьер-министр Украины.

Справка. «Солидарность» – созданное в 1980 году в Польше независимое профсоюзное объединение, ставшее во главе антикоммунистического движения Польши. Победа «Солидарности» на выборах 1989 года и избрание в том же году ее лидера Леха ВАЛЕНСЫ Президентом Польши сыграли значительную роль в падении «железного занавеса», демонтаже «социалистического лагеря» и активизации демократических процессов в странах Варшавского договора.