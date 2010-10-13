Ежи Бузек: за сотрудничество с оппозицией отвечает власть

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК призывает украинскую власть поддерживать диалог с оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Необходимы конструктивные отношения между властью и оппозицией, чтобы в Украине был соблюден демократический баланс», – сказал Е.БУЗЕК.

Он отметил, что такой диалог необходимо вести для реализации реформ, борьбы с коррупцией, утверждения принципов верховенства права.

«Я имею определенный опыт пребывания у власти в моей стране: когда ты у власти, то всегда кажется, что оппозиция не очень позитивна и делает не то, что нам хотелось бы. Но это цвета нашей демократии», - сказал Е.БУЗЕК.

Он отметил, что оппозиция имеет право избрать методы своей деятельности, но ответственность власти – «брать оппозицию на борт».

Президент Европарламента также считает, что сотрудничество власти с оппозицией - это примерно как сотрудничество с журналистами, которые всегда против власти, однако с ними нужно сотрудничать.

Е.БУЗЕК выразил убеждение, что Украина должна четко придерживаться демократических принципов и стандартов не на словах, а на деле.