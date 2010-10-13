Тимошенко снова просит прекратить голодовку возле ЦИК

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО снова призывает участников акции протеста возле Центральной избирательной комиссии прекратить голодовку.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Жизнь и здоровье человека бесценны. Они значительно важнее реакции людей, у которых нет ни политической культуры, ни человеческой совести. Даже чья-то смерть не заставит нынешнюю власть изменить свои преступные решения. Она не имеет ни моральных, христианских, ни просто человеческих ограничений. Поэтому нет смысла к ней апеллировать", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к своим однопартийцам, которые голодают возле ЦИК в знак протеста против фальсификации местных выборов.

"Благодарю вас искренне за гражданский поступок и мужество. За вашу принципиальность и любовь к Украине. Ваша небольшая группа людей одержала моральную победу над ЯНУКОВИЧЕМ и его обнаглевшей стаей", - добавила она

"Возвращайтесь к своим семьям. Вы уже сделали неоценимо много в борьбе за демократию и права людей. Я благодарю вас всех за этот мужественный шаг и призываю прекратить голодрвку", - подчеркнула лидер "Батьківщини".

Как сообщалось, представители Киевской областной организации "Батьківщини" 5 октября объявили голодовку, требуя зарегистрировать список кандидатов от легитимной ячейки партии на местных выборах.

11 октября Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с голодающими активистами и призвала их прекратить голодовку. Однако они отказались это сделать.

Участники акции приняли Манифест защитников демократии в Украине, в котором призвали международное сообщество к солидарности с украинским народом в защиту демократии в Украине.

Сегодня утром из-за ухудшения здоровья одна из участниц акции протеста была госпитализирована.

Лидер Киевской областной партийной организации “Батьківщини” Константин БОНДАРЕВ обратился к участникам голодовки с просьбой прекратить эту акцию, однако они отказались. Поэтому К.БОНДАРЕВ сказал, что будет просить лидера “Батьківщини”, чтобы она во второй раз обратилась к голодающим с предложением прекратить акцию.