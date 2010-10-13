Тимошенко снова просит прекратить голодовку возле ЦИК
"Вы уже сделали неоценимо много"
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО снова призывает участников акции протеста возле Центральной избирательной комиссии прекратить голодовку.
Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
"Жизнь и здоровье человека бесценны. Они значительно важнее реакции людей, у которых нет ни политической культуры, ни человеческой совести. Даже чья-то смерть не заставит нынешнюю власть изменить свои преступные решения. Она не имеет ни моральных, христианских, ни просто человеческих ограничений. Поэтому нет смысла к ней апеллировать", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к своим однопартийцам, которые голодают возле ЦИК в знак протеста против фальсификации местных выборов.
"Благодарю вас искренне за гражданский поступок и мужество. За вашу принципиальность и любовь к Украине. Ваша небольшая группа людей одержала моральную победу над ЯНУКОВИЧЕМ и его обнаглевшей стаей", - добавила она
"Возвращайтесь к своим семьям. Вы уже сделали неоценимо много в борьбе за демократию и права людей. Я благодарю вас всех за этот мужественный шаг и призываю прекратить голодрвку", - подчеркнула лидер "Батьківщини".
Как сообщалось, представители Киевской областной организации "Батьківщини" 5 октября объявили голодовку, требуя зарегистрировать список кандидатов от легитимной ячейки партии на местных выборах.
11 октября Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с голодающими активистами и призвала их прекратить голодовку. Однако они отказались это сделать.
Участники акции приняли Манифест защитников демократии в Украине, в котором призвали международное сообщество к солидарности с украинским народом в защиту демократии в Украине.
Сегодня утром из-за ухудшения здоровья одна из участниц акции протеста была госпитализирована.
Лидер Киевской областной партийной организации “Батьківщини” Константин БОНДАРЕВ обратился к участникам голодовки с просьбой прекратить эту акцию, однако они отказались. Поэтому К.БОНДАРЕВ сказал, что будет просить лидера “Батьківщини”, чтобы она во второй раз обратилась к голодающим с предложением прекратить акцию.