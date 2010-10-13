Янукович собирается в Англию

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с министром Великобритании по делам Европы Дэвидом ЛИДИНГТОНОМ вопросы, которые касаются подготовки официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Великобританию.

Как сообщили УНИАН в Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, также собеседники обсудили широкий круг вопросов европейской интеграции Украины, в частности возможности поддержки Великобританией тех элементов переговорного процесса по Соглашению об ассоциации, которые имеют принципиальное значение для Украины.

Министр иностранных дел Украины отметил в этом контексте важность закрепления европейской перспективы и открытия рынков ЕС в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Важное место в ходе встречи имели также вопросы оживления взаимодействия в миграционной сфере, в частности о продолжении переговоров о либерализации визового режима между двумя странами.