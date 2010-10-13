Янукович уволил двух вице-премьеров

19:56, 13 октября 2010
Политика
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Указы на официальном веб-портале

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами назначил Владимира СИВКОВИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Виктора СЛАУТУ - советником Президента.

Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном веб-портале главы государства.

Другими указами Президент уволил В.СИВКОВИЧА и В.СЛАУТУ с должностей вице-премьер-министров Украины.

 

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