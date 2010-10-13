В Кабмин теперь можно приходить без документов

Правительство утвердило порядок организации и проведения личного приема граждан в Кабинете Министров Украины.

Текст соответствующего постановления от 12 октября 2010 г. №924 размещен на Правительственном портале.

В соответствии с порядком, личный прием граждан первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министрами Украины и министрами проводится в приемной Кабинета Министров в определенные графиком дни с 15-и до 17-и часов. В случае отсутствия первого вице-премьер-министра или одного из вице-премьер-министров, других членов Кабмина личный прием граждан проводят уполномоченные ими должностные лица. График личного приема граждан членами правительства утверждает и в случае необходимости вносит в него изменения министр Кабинета Министров по согласованию с премьер-министром Украины.

Кроме того, предварительная запись на личный прием к членам правительства проводится работниками Управления работы с обращениями граждан Секретариата Кабинета Министров Украины вместе с работниками служб членов Кабмина в определенные графиком дни с 10-и до 13-и часов. Запись граждан на прием к первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам проводится в случае, если вопрос, поднятый гражданином, не решен после личного приема другими членами правительства в соответствии с компетенцией.

При этом порядком определяется, что, прием женщин, которым присвоено почетное звание Украины “Мать-героиня”, инвалидов Великой Отечественной войны, Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза, Героев Украины проводится в первоочередном порядке.

Личный прием граждан в дни, не определенные графиком, кроме выходных и праздничных, проводится работниками Управления с 10-и до 13-и и с 14-и до 17-и часов, в субботу — с 10-и до 13-и часов.

Вход граждан в приемную Кабинета Министров не нуждается в оформлении пропуска и предъявления документов, подтверждающих личность.