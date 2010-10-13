Чорновил собирается к генпрокурору

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ намерен в ближайшее время встретиться с генеральным прокурором и следователем по делу о гибели его отца Вячеслава Чорновола.

Об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал сегодня во время интернет-конференции на сайте Liga.net.

“Дело об убийстве моего отца начало опять двигаться в адекватном направлении, но потом, как кажется, снова исчезла политическая воля. Постараюсь в ближайшее время встретиться в очередной раз с генеральным прокурором и следователем”, - сообщил он.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что есть факты, которые подтверждают, что его отец был убит: “Не могу много говорить о материалах следствия, но есть факты, которые безусловно подтверждают, что это было убийство”.

“Вижу все основания верить, что если не заказчики, то, по крайней мере, организаторы точно будут установлены и наказаны”, - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.

23 января 2009 года народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЁР и Игорь СТОЙКО заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добил» кастетом неизвестный человек. Я.КЕНДЗЁР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновола, и Е.Павлова содержатся «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне… в частности, кастетом».

Как отмечал Я.КЕНДЗЁР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорноволом осуществлялось негласное наблюдение, которыми руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку информации относительно насильственной смерти В.Чорновола и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.