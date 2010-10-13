У Азарова таки разглядели дефицит гречки: хотят завозить

Кабмин предлагает Верховной Раде до 1 июня 2011 года уменьшить до 0% импортную пошлину на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах; масло сливочное; картофель; рожь и гречку. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект Закона о внесении изменений в закон "О Таможенном тарифе" (относительно изменения пошлины на отдельные виды продовольственных товаров).

В объяснительный записке к законопроекту авторы объясняют необходимость такого вида “защиты” отечественного производителя, в частности тем, что “исходя из спроса внутреннего рынка, а также ввиду необходимости обеспечения на конец маркетингового периода переходных остатков гречки в объеме двухмесячной потребности, дефицит гречки на внутреннем рынке можно оценить в 50-60 тыс. тонн.” В то же время в объяснительной записке отмечается, что “традиционно” Украина если и импортировала гречку, то из России. (Поэтому с учетом многочисленных масштабных пожаров в РФ в этом году не очень понятно, за счет чьих урожаев правительство собирается исправлять ситуацию).

Кроме того, отмечают авторы законопроекта, на сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (особо знойным летом) прогнозы урожая в отдельных странах не являются оптимистичными, “что создает основания для возникновения ажиотажного спроса среди населения на другие социально значимые продукты потребления”. Поэтому Верховной Раде предлагают “с целью предотвращения повышения цен на продовольственные товары” открыть внутренний украинский рынок для импортных молока, масла, картофеля, ржи и гречки.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Николай Азаров призывал производителей продуктов питания, в частности гречки, не придерживать товар, вызывая тем самым искусственный ажиотаж и дефицит на рынке. И пугал, что завалит рынок гречихой. Мол, в случае необходимости правительство закупит достаточное количество круп или других продуктов с тем, чтобы была возможность быстро погасить ажиотаж. «Потому хочу спросить у тех производителей, которые сейчас придерживают товар: что вы тогда будете делать с этим товаром, спрос на который упадет после того, как правительство насытит рынок?» - заявлял Азаров.